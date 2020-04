Koronawirus? Bonus od szefa zyska nowe oblicze!

Wszyscy czekamy na zakończenie czasu pandemii. Marzymy o pójściu do biura, powrocie do normalnych obowiązków firmowych, czy chwili rozmowy z kolegami z pracy. Z drugiej strony każdy z nas jest pełen obaw, jak będzie wyglądać życie i przede wszystkim praca po COVID-19. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to czy ta praca będzie albo czy będzie dla wszystkich. Dziś nie sposób na te pytania odpowiedzieć. Jedno jest pewne - większość przedsiębiorców będzie robić wszystko, aby firmy przetrwały, a tym samym, aby utrzymać miejsca pracy.

W tym kontekście zupełnie inny wymiar zyskają świadczenia pozapłacowe oferowane przez firmy. Sytuacja wywołana koronawirusem przewartościowała podejście do bonusów od szefa. Straciły na znaczeniu benefity typowo sportowe czy związane z rozwojem osobistym. Kluczowe będzie dbanie o zdrowie czy o zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie. Dodatkowo, niezwykle ważne będą takie świadczenia od firmy, które pozwolą pracownikom na oszczędności w domowym budżecie.

Nadwyrężony budżet

Praca zdalna jest fajna i pozwala nadrobić zaległości w firmowych obowiązkach, jeśli ma miejsce od czasu do czasu. Przymusowa praca z domu przez długi czas – którą zafundował nam wszystkim koronawirus - powoduje frustrację. Pracujemy więcej, bo trudno nam rozdzielić prace domowe od tych służbowych. Próbujemy wykazać się większą kreatywnością, bo obawiamy się cięć po powrocie do biura, a nasze konta raczej dużymi oszczędnościami nie są wypchane. Dodatkowo nie napawa optymizmem fakt, że wiosna za oknem, a zwykły spacer jest po prostu niemożliwy.

Pracownicy są więc przemęczeni, nastroje się obniżają, a stres wzrasta wraz z przybliżaniem się terminu powrotu do normalności. I mimo że pracodawcy na razie nie mówią o zamiarze zwolnień grupowych, to sytuacja galopującego wręcz bezrobocia w innych krajach, np. USA nikogo nie pozostawia obojętnym. Pracodawcy stoją więc nie przed jednym, a przed wieloma dylematami. Jednym z nich są świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnianym osobom. Szefowie nie chcą ich odbierać pracownikom. Jednak zdają sobie doskonale sprawę z tego, że konieczna będzie ich modyfikacja na takie, aby odpowiadały dzisiejszym potrzebom pracowników. Kluczowe będą: zdrowie czy zbalansowany posiłek, co przełoży się na oszczędności w domowym budżecie.

Co zatem zrobić? Zacząć od analizy, w której kluczowe będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania:

- Jakie benefity obecnie otrzymują pracownicy?

- Czy ta forma dodatkowych świadczeń jest opłacalna dla firmy i zatrudnionych osób?

- Czy pracownicy mogą i chcą korzystać z dotychczasowych bonusów?

- Czy dla pracowników ważna jest teraz inna forma wsparcia, jeśli tak – to jaka?

Firmy walczą o…

Obecnie – jak wynika z informacji agencji pracy - firmy koncentrują się na tym, aby zachować płynność, przede wszystkim tę finansową, ale także tą związaną z ciągłością procesów. Nie można też zapominać, że jednocześnie pracodawcy muszą zadbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie zatrudnionych osób, również w zakresie zdrowego odżywiania.

W czasie pandemii wiele firm przeszło na pracę zdalną, choć często pojedyncze osoby muszą pełnić dyżury w firmach, aby te mogły działać bez zakłóceń. Pracodawcy próbują więc zadbać zarówno o tych pracujących z domu, jak i dyżurujących w biurach. Jak to robią? Korzystają z dobrowolnego dofinansowania posiłków i przekazują pracownikom karty lunchowe (na co pozwalają obecne przepisy). To jedyne świadczenie w Polsce, które pozwala na obniżenie obciążeń fiskalnych przedsiębiorstwa – przy finansowaniu ze środków obrotowych. Wartość środków przekazanych na karcie żywieniowej (lunchowej) jest bowiem wolna od składek ZUS do 190 zł miesięcznie. To oznacza, że na każdym pracowniku firma oszczędza 462 zł, a dla pracownika to oszczędność 289 zł w skali roku. Jedyny warunek, to by środki z karty były wydawane tylko na posiłki i napoje bezalkoholowe. Jak to sprawdzić? Wybrać karty lunchowe Edenred, bo są one nowoczesne, elastyczne i pozwalają na pełną kontrolę wydatków pracowników. Administrowanie – doładowywanie, weryfikacja i rozliczanie - kart Edenred jest niezwykle proste i intuicyjne.

Ponadto pracownicy zyskują swobodę w wyborze rodzaju posiłków oraz - to co ważne w dzisiejszych czasach - zapłacą bezpiecznie za wybrany obiad, lunch czy przekąskę, bo bezdotykowo do 100 zł w punkcie gastronomicznym lub u dostawcy, dzięki płatnościom mobilnym Apple Pay i Google Pay. Można też zamówić posiłek z dostawą online i zapłacić przez internet.

Istotne jest także to, że niewykorzystane środki z karty nie przepadają, lecz przechodzą na kolejne miesiące. Karty pozwalają także oszczędzać, zarówno dzięki korzystaniu ze specjalnych zniżek, jak i dzięki dostępowi do platformy oszczędnościowej myedenred.

Zdrowie i życie to podstawa

Po pandemii zmieni się wiele, a na pewno rynek pracy. Rynek pracownika – na który tak bardzo narzekaliśmy – przestanie istnieć. Wrócimy do czasów walki o pracę, dla wielu może i walki o przetrwanie. Eksperci prognozują, że świat po COVID-19 będzie mierzył się ze skalą biedy do tej pory niespotykaną. To wszystko przewartościuje nasze podejście do nas samych, życia, pracy, do tego co jest ważne. Zyskają na znaczeniu, a może będą najważniejsze: zdrowie i dobry posiłek. Pracodawcy, którzy już dziś zdają sobie z tego sprawę zaczęli zamieniać dotychczasowe benefity pracownicze na te związane ze zdrowym stylem życia, jak np. karty żywieniowe (lunchowe).

Wybierając partnera do dostarczenia i obsługi tego typu świadczeń warto postawić na sprawdzone rozwiązania. Takim właśnie są karty żywnościowe (lunchowe) Edenred. Wszystko dlatego, że Edenred jest pionierem w świadczeniach pozapłacowych dla pracowników na świecie. Dostarcza je od wielu lat, pracując z różnymi przedsiębiorstwami. Oferta jest skrojona na indywidualne potrzeby każdej firmy, a dodatkowo może być odpowiednio modyfikowana: czy to na czasy lepsze, czy te trudniejsze, z którymi wszyscy musimy sobie radzić dziś i z pewnością będziemy musieli radzić sobie w przyszłości.

