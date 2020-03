PRACOWNICY MAJĄ PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA! EDENRED APELUJE DO PRACODAWCÓW.

Edenred Polska przyłącza się do apelu Polskiej Fundacji Bezgotówkowej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz innych podmiotów np. Banku Anglii czy Ludowego Banku Chin o wyeliminowanie gotówki z naszego codziennego życia na rzecz płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych dla każdego z nas – konsumentów, klientów i pracowników.

W dobie zagrożenia koronawirusem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca rezygnację z płatności gotówkowych na rzecz kart płatniczych. – Pieniądze przechodzą z rąk do rąk cały czas i nieustannie są nośnikami wirusów i bakterii – przestrzega Christian Lindmeier, rzecznik prasowy organizacji.

W związku z tym apelujemy do wszystkich pracodawców, aby zastąpili gotówkowe benefity pozapłacowe (także w formie przelewu, który skutkuje wypłatami z bankomatów) kartami przedpłaconymi. Gotówka i przelewy bankowe, prowadzące do wypłat gotówki z bankomatów, niosą ze sobą ryzyko, którego nie można bagatelizować.

Firma Edenred proponuje Państwu zastąpić gotówkę tudzież przelewy, kartami przedpłaconymi Edenred. W ramach benefitów pozapłacowych oferujemy karty z PIN bez możliwości wypłaty gotówki z bankomatów oraz karty bez PIN. Dla obecnych klientów proponujemy doładowania kart będących w użyciu.

Obecnie oba rodzaje kart są dla Państwa pracowników najbezpieczniejszą formą benefitów pozapłacowych. Co więcej, karty z PIN można dodać do płatności mobilnych Google Pay i Apple Pay, by swobodnie płacić bezdotykowo, zbliżeniowo bez limitu kwotowego.

"Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich" - podsumowała Sylwia Bilska CEO Edenred Polska.