Dzień Kobiet w firmie. Motywacja na miarę współczesnej firmy

Dzień kobiet w pracy – z prezentem na miarę współczesnej firmy!

Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczynek!... pamiętacie jeszcze tę piosenkę? Dla wielu z nas to wspomnienie z PRL – czerwony goździk lub tulipan i paczka rajstop od szefa dla pracownic firmy to był standard. A jak to wygląda obecnie? Czy świętowanie

8 marca stało się popularnym świętem współczesnej korporacji?

Dzień Kobiet to święto ustanowione w roku 1910, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Obchodzono je obowiązkowo w szkołach i miejscach pracy – obdarowując tradycyjnymi podarunkami kobiety – matki, babki, pracownice, koleżanki. Obecnie, publiczne świętowanie przybrało innego charakteru – organizowane są manify, czy demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Kobiety dla kobiet!

W polskich firmach tradycja świętowania Dnia Kobiet przetrwała, jednak dominujące obecnie pokolenia Millenialsów oraz młodych Z nadały mu zdecydowanie bardziej swobodnego i nowoczesnego charakteru.

Jakie prezenty są popularne na Dzień Kobiet?

W tym temacie możemy szaleć do woli… Począwszy od tradycyjnych słodyczy, po bukiety kwiatów lub też bardziej wyszukane podarunki jak np. masaże, karnety do SPA, czy też sesje z makijażystką. W wielu korporacjach, szczególnie tych międzynarodowych Dzień Kobiet stał się okazją do wspólnego wyjścia po godzinach pracy, dobrej zabawy i budowania dobrej atmosfery w firmie.

Zaplanować ten dzień nie jest trudnym wyzwaniem, wyzwaniem dla firmy może być wybór podarunków, aby zostały objęte finansowaniem z ZFŚS. Dzięki temu na Dniu Kobiet skorzystać mogą obie strony.

Efektywne wykorzystanie ZFŚS

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2003r. (sygn. I SA/Wr 2206/00) pracodawcy mają możliwość zakupu artykułów cukierniczych lub kwiatów z funduszy ZFŚS. Ich zakup musi jednak wiązać się z zakresem i charakterem działalności socjalnej, a za takie uważa się chociażby planowane okoliczności / wydarzenia w firmie. W przypadku świadczeń okolicznościowych pracodawcy mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 380zł rocznie, a nawet więcej, o ile zamienią tradycyjne upominki na podarunki w formie karty przedpłaconej.

Z kartą podarunkową Edenred pracodawcy zaoszczędzą:

Do 1000zł rocznie w PIT / na jednego pracownika

Czas, niezbędny do zorganizowania / zamówienia i dostarczenia podarunków

Na kosztach logistycznych i magazynowania – dostawa Kart podarunkowych trwa zaledwie 72h.

Wybór należy do Ciebie

Symboliczny podarunek na Dzień Kobiet wcale nie musi być nudny. W ofercie kart podarunkowych Edenred pracodawcy znajdą ciekawie zaprojektowane karty, w visualu kolorowych tulipanów. Nawiązanie do przeszłości? Czemu nie?Tulipany to przecież kwiaty uwielbiane przez Polki.

Ładna karta ozdobi portfel każdej kobiety, a możliwość płacenia nią w dowolnym sklepie stacjonarnym lub online – ułatwi im robienie zakupów. Jednak gdy miejsca w portfelu brak – kartę podarunkową można łatwo dodać do aplikacji Google Pay™ lub Apple Pay . To obecnie zdecydowanie jedna z bezpieczniejszych form płatności moblilnych w kraju i za granicą.

Jak najlepiej wykorzystać kartę podarunkową Edenred? Karty są połączone ściśle z platformą rabatową Myedenred Takie miejsca kobiety kochają najbardziej! Robiąc zakupy na Myedenred mogą zaoszczędzić dodatkowe środki zasilone na karcie. Na Myedenred znajdą mnóstwo zniżek i rabatów na ich ulubione marki, a zakupy staną się łatwiejsze.

